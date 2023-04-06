مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و223 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ مليون و 223 ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 901 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن كميات الغاز التي استهلكتها الشركة العامة للكهرباء بلغت 736 مليون قدم مكعب فيما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 59 مليون قدم مكعب بينما استهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 81 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي واستهلكت مصانع الأسمنت 25 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.