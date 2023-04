معزب: قرار توكيل لجنة من 12 شخصًا للنظر في مسائل دستورية مطعون فيه

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن توكيل لجنة من 12 شخصًا للقيام بالنيابة عن أعضاء المجلسين في النظر في مسائل دستورية وقانونية أمر مطعون فيه؛ لأن البت في هذه المسائل لا يجوز فيه التفويض.

معزب أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن أبرز نقاط الخلاف بين المجلسين هي شروط الترشح للرئاسة، وإذا اقتحمت اللجنة هذه المسألة ووجدت سبيلًا يسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وأصحاب السوابق الجنائية ولو بطريق التحايل، فربما ستحظى بقبول أطراف محلية وإقليمية ودولية.

