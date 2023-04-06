الدبيبة: توقف عمل مصلحة التخطيط العمراني ساهم في زيادة العشوائية

الوطن| رصد

تفقد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، سير العمل بديوان وزارة الإسكان والتعمير، ومصلحة التخطيط العمراني.

واجتمع الدبيبة مع العاملين بمصلحة التخطيط العمراني، بحضور وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي ووكلاء الوزارة.

وقدّم رئيس مجلس إدارة المصلحة عبدالحكيم السلطاني، عرضا ضوئيا حول خطة المصلحة قصيرة المدى، بشأن معالجة العشوائيات وتطوير المخططات المعتمدة.

وأكد الدبيبة، أن توقف عمل المصلحة خلال السنوات الماضية ووجود ظروف استثنائية مرت بها بلادنا، ساهم في زيادة العشوائية والتأخر في استكمال إجراءات الجيل الثالث، واليوم يجب أن نعمل على معالجة هذه الأوضاع وعدم التأخر في اتخاذ خطوات فاعلة وجدية بشأن هذا الملف العام.

وشدد الدبيبة على لجنة إدارة المصلحة بضرورة تفعيل المصلحة وتطوير عناصرها لتستطيع القيام بدورها الهام في تنظيم المدن و المناطق، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والإعلان بشكل شفاف لكافة الشركات المحلية و الدولية للمشاركة في خطة المصلحة بعد تقييمها، وتقسيم مناطق عمل الشركات، واختيار الشركات القادرة لتكون مساندا فنيا للمصلحة، والبدء بمشروع التخطيط العمراني وعدم التأخر به.