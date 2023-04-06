السايح يطلع سفير ألمانيا على استعدادات المفوضية للانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس 06 أبريل 2023م، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا (ميكائيل أونمخت)، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء الذي يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، استعرض جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي، كما بحث آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.

وخلال اللقاء عبر (أونمخت)، عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.