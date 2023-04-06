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سفير فرنسا: ندعم مبادرة باتيلي لإجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج دعم بلاده لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء انتخابات عام 2023.

تصريحات سفير فرنسا جاءت خلال زيارة وفد من التجمع من أجل فزان للسفارة الفرنسية لدى ليبيا أمس الأربعاء لإبداء آرائهم حول الوضع في جنوب ليبيا وعن إجراء انتخابات عادلة وشفافة وشاملة.

وبينت سفارة فرنسا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن سفير فرنسا أكد دعم بلاده الكامل لمبادرة باتيلي لإجراء انتخابات في عام 2023 والتي ستعزز استقرار وسيادة ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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