الشكشاك: نبدي تأييدنا لجهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية 

ليبيا – أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك تأييده لجهود المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنهاء المراحل الانتقالية والحفاظ على التداول السلمي للسلطة.

الشكشاك شدد وفقًا لقناة “فبراير” خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد بالعاصمة طرابلس التزامهم وسائر عمداء البلديات بإطلاق مبادرة وطنية برعاية حكومة الوحدة لتحقيق إجماع على إجراء انتخابات عادلة ونزيهة ومقبولة النتائج.

وتابع: “نعمل جميعًا على إصدار ميثاق وطني لضمان انتخابات مقبولة النتائج والاتفاق على كل القضايا المتعلقة بتهيئة الظروف للاستحقاق من خلال اجتماعات متواصلة مع كل الفاعلين”.

ولفت الى أن الميثاق الوطني للانتخابات سيصدر في مؤتمر عام بعد اكتسابه الشرعية في كل البلاد، وسيتولى المجلس الأعلى للإدارة المحلية تكليف لجنة للتواصل مع مختلف الأطراف لتنفيذه.

