أبومطيرق: جهاز الحرس البلدي يطبّق القانون ولا يقطع الأرزاق

قال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي مصراتة الرائد عبد السلام أبو مطيرق، أن جهاز الحرس البلدي جهة ضبطية مسؤولة على تطبيق القانون وتقوم بمتابعة كل الانشطة التجارية والحرفية للوقوف علي المخالفات والتجاوزات لمعالجتها وفقا للاختصاصات الجهاز.

أضاف في تصريحات صحفية أن من بين ذلك أنشطة البيع العشوائي في الساحات وعلى الطرقات العامة التي بالإضافة إلى مخالفة أصحابها للقانون تسيئ بالشكل العام في المدينة وبعضها يشكل خطرا على صحة المواطن وبالتالي فإن هدف الجهاز هو تطبيق القانون وليس قطع الأرزاق كما يشاع عند البعض.