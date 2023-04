الكبير يتابع تنفيذ استراتيجية المركزي بشأن السيولة وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

ليبيا – تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء مع إدارات المصرف والمديرين العامين لمصارف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري وشمال أفريقيا تنفيذ استراتيجية المصرف بشأن السيولة واستراتيجية تطوير خدمات الدفع الإلكتروني.

الكبير أشاد بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بتطور استخدامات وسائل الدفع الإلكتروني (نقاط البيع وآلات السحب الذاتي والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول).

كما أشاد بمعدل السيولة التي تم توزيعها على كافة فروع المصارف خلال الربع الأول من هذه السنة بما تجاوز 25 مليار دينار، وكذلك نجاح خطة توفير السيولة لشهر رمضان المبارك حيث بلغت السيولة الموزعة من فروع المصارف خلال الشهر الفضيل، ما تجاوز 11 مليار دينار، وبلغ عدد الرحلات الجوية المنفذة لإيصال السيولة لمناطق الجنوب والشرق 44 رحلة جوية عدا النقل عبر الطريق البري.

وأكد المحافظ على المصارف بالاستمرار في تنفيذ الإستراتيجيات المعتمدة بذات الوتيرة.

