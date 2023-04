الطالبي: شواطئ البحار باتت وجهة للمصانع والمعامل للتخلص من نفاياتها الصلبة و مراكمتها

ليبيا – رجّح عضو الجمعية الليبية للتنمية البيئية صبري الطالبي أن يكون لتسرب الأمونيا علاقة بنفوق حوت “منك”، مشيرًا إلى أن الأسباب التي تتهدد الحياة البحرية عديدة.

الطالبي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أن أزمات مكبات النفايات تتفاقم، وتحلل موادها يتسرب إلى البحر، وهناك طيور تعيش على الشواطئ باتت مهددة بسبب تلوث الأجواء.

وأكد الطالبي أن شواطئ البحار باتت وجهة للمصانع والمعامل للتخلص من نفاياتها الصلبة أو مراكمتها، حتى باتت أكوامًا ظاهرة للعيان، ووجهنا العديد من المراسلات إلى الجهات المعنية بالبحر، لكن من دون أي رد، والمشكلة في تزايد، معتبرًا أن التقصير الحكومي في مراقبة الشواطئ يشكل عامل تشجيع للمصانع، وكذلك للمواطنين، لنقل نفاياتهم وتكديسها على الشواطئ، خصوصًا أن من يتحرك للدفاع عن البيئة هي جمعيات أهلية ونشطاء متطوعون لا يملكون قوة للردع وإنفاذ القانون.

وأوضح أن ليبيا تضم أكثر من 450 نوعًا من أنواع الحياة البحرية التي ستختفي مع الوقت، إما بالموت أو الهجرة، مضيفًا: “في العادة، ترصد وسائل الإعلام ما يتم العثور عليه على الشواطئ بسبب التلوث البشري والصناعي.

الطالبي أشار إلى أن تفعيل القوانين أهم من مبادرات تكاثر الأنواع المنقرضة من الكائنات البحرية، إذ لا فائدة لمكاثرة نوع حي نخشى انقراضه بينما أسباب الانقراض ما زالت قائمة.

