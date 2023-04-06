وزارة العمل الليبية تنتهي من إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل

أكدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إتمام المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية المسؤولة عن إعداد المسودة أمس الأربعاء في ديوان الوزارة، والذي شهد استعراض رؤية وأهداف وملامح الاستراتيجية.

وأثنى الوزير المهندس علي العابد الرضا، على جهود أعضاء اللجنة لاستكمال العمل على أكمل وجه وإظهار المبادرة بالشكل المطلوب، خصوصا أن سوق العمل الليبي تحتاج وقفة جادة لاستيعاب العمالة، وطالب بتعزيز التواصل مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لاستكمال ملامح المبادرة بشكل تام تمهيدا لاعتمادها.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض نسبة البطالة في ليبيا، ومنح المزايا والحوافز المادية للباحثين عن العمل لتمكينهم اقتصاديا، إضافة إلى التركيز على جانب تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في المهن الحرفية من أجل تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل الليبية.