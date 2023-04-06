السريري: لجنة 6+6 عقدت اجتماعها الأول لصياغة قوانين الانتخابات

الوطن| رصد

قال عضو لجنة صياغة القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، إن اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها لمناقشة وترتيب أولويات العمل لصياغة القوانين الانتخابية مع لجنة مجلس النواب

وأكد السريري أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل.



وكانت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المكونة من مجلسي النواب والدولة، عقدت اجتماعها الأول في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس.

وجاء الاجتماع تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة لمجلس الدولة إلى اللجنة نظيرتها من مجلس النواب، وهو أوّل اجتماع تحضيريّ بين اللّجنتين، تمهيدًا لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر.