المالية تدعو لضمان وصول مرتبات (أبريل) لمستحقيها في الوقت المناسب

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دعت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، الجهات ذات العلاقة إلى ضمان وصول مرتبات (أبريل) إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

وطالبت الوزارة في بيان لها مراقبات الخدمات المالية والأقسام المالية بالوحدات الإدارية كافة لإيلاء العناية والاهتمام بسرعة إنجاز وإعداد مرتبات الموظفين.

وشددت وزارة المالية في بيانها عبر حسابها على “فيسبوك” على ضرورة ضمان وصول المرتبات في الحسابات المصرفية في أقرب وقت ممكن.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة، أعلنت اليوم الخميس، أنها سلمت أذونات صرف مرتبات شهر أبريل 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية إن الوزارة سلّمت أذونات صرف مرتبات الجهات الممولة من الخزينة العامة، اليوم الخميس، إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد تعهدت بصرف مرتبات شهر أبريل الجاري قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.