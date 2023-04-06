بنغازي .. العثور على سيارة أزيرا مسروقة من مدينة البيضاء

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن “مركز شرطة المدينة” من العثور على مركبة آلية سُرقت من مدينة البيضاء .

في اطار التعاون بين مديريات الأمن وعُقب ورود برقية تعميم من مديرية أمن البيضاء مفادها التعميم على مركبة نوع أزيرا موديل 2006 اللون رصاصي سرقت من أمام حلواني ماهر بشارع العروبة بمدينة البيضاء حيث أصدر السيد رئيس مركز شرطة المدينة عميد محمود احبيش تعليماته بالبحث والتحري عن المركبة سالفة الذكر .

وأثناء تجوال أعضاء التحريات تم مشاهدة مركبة بنفس المواصفات متروكة داخل حي المشير وتم مراقبة المركبة لعدة ساعات وتم إتخاذ كافة الإجراءات والإنتقال بها إلى المركز وتم الإتصال بمديرية أمن البيضاء وتم تسليم المركبة إلى مديرية أمن البيضاء كونها جهة الإختصاص…