السفارة الليبية بباريس: الكاجيجي زار سفير الفاتيكان لدى فرنسا

قام سفير ليبيا لدى فرنسا، خالد كاجيجي بزيارة مجاملة لكل من عميد السلك الديبلوماسي بفرنسا سيليستينو ميجليور سفير دولة الفاتيكان لدى فرنسا، وكذلك عميد السلك الدبلوماسي العربي عائد مسعد يحيى سفير جمهورية جيبوتي لدي فرنسا.

يذكر أن سفير دولة ليبيا لدى جمهورية فرنسا كان قد التقى مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باتريك دورال، وخلال اللقاء الذي عُقد بمقر قصر الإليزية، رحب المستشار بلقاء السفير خاصة بعد استلامه لمهام عمله في باريس، مؤكداً له الاهتمام الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون بأهمية تطوير العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين.