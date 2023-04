المجلس الأعلى للبلديات يؤكد على ضرورة إصدار ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية

ليبيا – أصدر المجلس الأعلى للبلديات بيانًا بشأن إطلاق مبادرة “الميثاق الوطني للقبول بنتائج الانتخابات”.

المجلس أكد في بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بالحماية السلمية والتداول السلمي على السلطة وإنهاء المراحل الانتقالية وتأييد جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وأشار إلى إطلاق مبادرة الحوار الوطني بهدف تحقيق الإجماع الوطني حول إقامة انتخابات والعمل على إصدار ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

المجلس شدد علة تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال حوار شامل يشارك فيه كل الفاعلين وتكليف لجنة تتولى التواصل والتنسيق مع كافة الأطراف بشأن الميثاق الوطني.

