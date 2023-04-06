أجواء باردة ورياح نشطة.. تعرف على حالة الطقس في ليبيا اليوم

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء باردة مناطق الشمال الغربي، تشمل من مساء اليوم الخميس مناطق الشمال الشرقي مع رياح نشطة على معظم البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد على مناطق بالغرب.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار قد تصحبها خلايا رعدية، ويتوقع أن تكون جيدة على أقصى الساحل الغربي والدواخل مما يتسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على بعض المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية وتصل إلى 30 درجة مئوية على طبرق والدواخل وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على غدامس والحمادة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.