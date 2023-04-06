نورلاند يجدد الدعم الأمريكي لجهود باتيلي لتنظيم الانتخابات هذا العام

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لتنظيم الانتخابات هذا العام.

وأعرب نورلاند في تغريدة لسفارة الولايات المتحدة إلى ليبيا عن سعادته بلقاء الكوني كي يجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود لتنظيم الانتخابات هذه السنة.

وبين نورلاند أنه جرى خلال اللقاء مناقشة “كيف أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيا في ليبيا”.