المنتصر يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه “مجرمي الحرب”

ليبيا – طالب عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه من وصفهم بـ”مجرمي الحرب”.

المنتصر وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “نطالب المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه مجرمي الحرب، ولكن نشكل لجانًا عسكرية مشتركة معهم ونستقبل رئيس أركانه بالبساط الأحمر في طرابلس ونستقبل نوابه الذين أعلنوا الحرب علينا بعد أن هزمو في حربهم، وندفع مرتبات جنوده ونطلق سراح أسراه دون محاكمة، ونلتقي بمندوبيه سرًا وعلانية في ليبيا وسويسرا وغيرها من البلدان، وننسق مع أبنائه في الجنوب وفي سرت ونعين أعوانه في الوزارات والسفارات”.

وتابع المنتصر حديثه: “ونطالب بمصالحة دون قصاص، ونحافظ على علاقات أخوية حميمة مع كل من دعمه من دول الجوار ولو اعترف بالحكومة لأخذه البعض بالأحضان وندافع عنه باستماتة مثلما فعلت الوفاق، لهذا نقول: لنطالب أنفسنا بموقف عملي حازم قبل أن نطالب الخواجات بما فرطنا فيه”.

