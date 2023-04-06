في ختام اجتماع مجلس الإدارة المحلية.. البلديات الليبية تؤكد دعم إجراء الانتخابات والقبول بنتائجها

اختتم بمجمع قاعات غابة النصر، اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023، بحضور رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ووزير المالية خالد المبروك، وسفراء عدد من الدول، ورؤساء المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بمشاركة كافة عمداء بلديات ليبيا.

وقدم وزير الحكم المحلي، خلال اليوم الختامي، عرضاً ضوئياً يوضح إنجازات حكومة الوحدة الوطنية في مجال الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات وخطة المجلس للعام 2023.

وألقى دبيبة، كلمة خلال اللقاء، أكد فيها استمرار الحكومة في نقل الاختصاصات وتقديم الخدمة للمواطنين من خلال البلديات لضمان توزيع عادل للموارد وإنهاء المركزية المقيتة.

من جهته شدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في كلمته، على دور البلديات الهام خلال المرحلة السياسية القادمة في ليبيا، مؤكداً أن دور البعثة يعتمد على الدعم والعمل الحقيقي والأساسي الذي ركيزته أبناء الوطن، وعلى رأسهم عمداء البلديات.

وأصدر المجلس الأعلى للإدارة المحلية بياناً يوضح دور البلديات في دعم الانتخابات وتنفيذها والقبول بنتائجها من خلال دورها المجتمعي، والقيام بحوار وطني شامل يدفع نحو إجراء الانتخابات.

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