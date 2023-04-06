الرئيس الجزائري: وجود المليشيات لن يكون مانعاً لإجراء الانتخابات في ليبيا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن “الجزائر تقف عند مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، والحل الشرعي الوحيد في ليبيا هو إجراء الانتخابات”.

أضاف في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن “من الممكن إجراء الانتخابات في ليبيا لكنّها لن تكون مقنعةً بنسبة 100% بل ربما 70%، ووجود المليشيات في ليبيا لن يكون مانعا لإجرائها”.

وتابع قائلًا أن “الأهم وجود حل شرعي لليبيا لكيلا يتّهم أحدٌ الآخر بعدم الشرعية لأنه سيكون حينئذ منتخبًا من الشعب الليبي، ويعرف الأشقاء الليبيون شرقا وغربا من الزنتان إلى طرابلس، ومن بنغازي إلى الجنوب، أن الجزائر تحترم القرار السيادي الليبي”.

ولفت إلى أن “تغيير الحكومات لم يؤدِّ إلى نتيجة ولن يؤدي، لأن التغيير سيكون مقبولا لدى طرف ومرفوضا لدى آخر، و لم ولن تقبل الجزائر هذه التغييرات، فتغيير الأسماء ليس حلا بل مسكّن للألم، و رفضت استقبال بعض المؤثرين داخليا في المشكل الليبي لتصرفاتهم”.