المصرف المركزي: إجمالي إنفاق ليبيا منذ بداية العام بلغ 18 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إنفاق ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2023 بلغ 18 مليار دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن إجمالي الإنفاق على الباب الأول “المرتبات” بلغ 13.1 مليار دينار وبلغ إجمالي الإنفاق على الباب الثاني “النفقات التسييرية” 904 مليون دينار، وبلغ إجمالي الإنفاق على الباب الثالث “التنمية” 750 مليون دينار، وبلغ الإنفاق على الباب الرابع “الدعم” 3.3 مليار دينار فيما لم يتم إنفاق أي أموال على الباب الخامس “الطوارئ”.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إيرادات ليبيا منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2023 بلغت 26 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 14.3 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الأتاوات النفطية 800 مليون دينار وبلغت إيرادات الأتاوات النفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار.

وأشار المصرف إلى أن إيرادات الضرائب بلغت 97 مليون دينار فيما بلغت إيرادات الجمارك 52 مليون دينار وكانت فيمة إيرادات الاتصالات 150 مليون دينار وبلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون دينار.

ولفت المصرف إلى وجود إيرادات أخرى تقدر بـ 195 مليون دينار تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة وتمثل مسترجعات، رسوم، جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها من الرسوم.