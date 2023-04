الشريف: لا حل إلا بانتخابات برلمانية حقيقية تطيح بكل المتربعين على هرم الأجسام الحالية

ليبيا – رأى المحلل السياسي فيصل الشريف، أنه لا يوجد اليوم سياسي في ليبيا يستحق أن يصدق أو يوثق به، أو جسم سياسي واحد يمكن له أن يدّعي بأن له شرعية حقيقية خارج إرادة الليبيين، أو أنه يعمل لأجل ليبيا وشعبها، فمن لم يتورط في دمائنا قد تورط في مقدراتنا.

الشريف وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نحن في زمن اللادولة واللا مؤسسات واللاسيادة واللاشعب، ولا حل إلا بانتخابات برلمانية حقيقية تطيح بكل المتربعين على هرم الأجسام الحالية، من برلمان لمجلس دولة ولحكومات ومصرف مركزي إلى بقية المؤسسات الأخرى السياسي منها والمالي والعسكري”.

وتابع الشريف حديثه: “أما من يريد إقامة انتخابات رئاسية دون استبعاد الشخصيات الجدلية من الطافية على الساحة اليوم دون استثناء، فعليه أن يتحمل نتيجة هكذا خيارات يراد منها إيصال شخصية بعينها لحكم الليبيين بشكل صوري ومفبرك، أو نسف العملية الانتخابية برمتها”.

