نورلاند: لأمريكا استراتيجية تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيًا في ليبيا

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صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بأن للولايات المتحدة استراتيجية تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيًا في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية على “تويتر” :”استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخيا في ليبيا”.

وجدد نورلاند خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لتنظيم الانتخابات هذه السنة.