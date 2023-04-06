السيسي يؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، فقد شدد السيسي على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يتسق مع استعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد السيسي لنظيره القبرصي على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن.