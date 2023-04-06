القيب: يجب بذل المزيد من الجهد للنهوض بمؤسسات التعليم العالي

عقد عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة اجتماع مع إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين تم فيه اعتماد محضر لجنة فرز وحصر طلبات التمديد للطلبة الموفدين بالخارج والموافقة على إصدار قرار تمديدات المدة، كما أصدر تعليماته بالنظر في طلبات تمديدات الدرجة وفق شروط لائحة الإيفاد بالخارج وفقا للتخصصات المطلوبة، وسيتم إصدار قرار تمديد الدرجة في الأيام القادمة.

واستقبل عمران القيب بديوان الوزارة ظهر اليوم عميد كلية الاقتصاد تاجوراء القاطع (ج) وذلك في إطار متابعته المستمرة للعملية التعليمية والحث على بذل المزيد من الجهد لأجل النهوض بمؤسسات التعليم العالي بما يضمن الحصول على مخرجات علمية ذات جودة.