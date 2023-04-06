تبون: الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا مقرون بالذهاب نحو الانتخابات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الخروج من الأزمة السياسية في ليبيا مقرون بالذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال وقت قريب ووجود المليشيات لا يمنع إجراؤها.

وأضاف تبون في لقاء صحفي أن الأهم هو وجود حل شرعي لليبيا لكيلا يتّهم أحدٌ الآخر بعدم الشرعية، لأنه سيكون حينئذ منتخبًا من الشعب الليبي مشيرا إلى أن بلاده تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية.

وتأتي تصريحات تبون مع تحركات دولية يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي من خلال مبادرة طرحت على مختلف الفرقاء السياسيين لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وكان الحوار قد تناول أيضا تطورات الأوضاع في تونس حيث أكد تبون أن بلاده لن تتخلى عن تونس والشعب التونسي، متمنيا من الشعب التونسي أن يحافظ على بلاده، بحسب قوله.