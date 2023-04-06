إستيقاف مُفاجئ يسفر عن ضبط شخص بحوزته مخدرات وسلاح في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، الخميس، إستيقاف أمني مُفاجئ “لمركز شرطة” بوعطني قبل صلاة المغرب يُسفر عن ضبط شخص بحوزته عدد 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري نوع مسدس.

وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة بوعطني العميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء قيام أعضاء المركز بإستيقاف مُفاجئ قبل صلاة المغرب بمفترق المساكن تم الإشتباه بأحد الاشخاص واسيقافه وعند طلب اوراقه الشخصية ظهرت عليه علامات الإرتباك وبتفتيشه إحترازياً تم العثور بحوزته على سلاح ناري نوع مسدس وعدد 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة ونصف قرص من الاقراص المهلوسة نوع بترل.

وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ي.ع.ر مواليد 1996 السكن مدينة طبرق وإعترف بتعاطيه للمخدرات وإنه قام بشراء مادة الحشيش المخدرة من منطقة السرتي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.