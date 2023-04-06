المركزي ينشر بيان الإيراد والإنفاق الشهري من يناير حتى مارس 2023

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نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 2023/01/01 حتى 2023/03/31.

وأوضح المركزي في بيان نشر عبر حسابه على “فيسبوك” أن إجمالي الإيرادات حتى 31 مارس بلغت 26 مليار دينار.

وأضاف المصرف المركزي في بيانه أن إجمالي النفقات عن نفس الفترة بلغت 18 مليار دينار.

وتتمثل الإيرادات بحسب المركزي في مبيعات نفطية 14.3 مليار ، وإتاوات نفطية 800 مليون ، إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار ، الضرائب 97 مليون ، الجمارك 52 مليون ، الإتصالات 150 مليون ، بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون ، إيرادات أخرى 195 مليون.

وأوضح المصرف المركزي أن النفقات جاءت، الباب الأول 13.1 مليار ، النفقات التسييرية 904 مليون ، التنمية 750 مليون ، الدعم 3.3 مليار .

وأكد المصرف استمرار جُهودِهُ في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية عبر عديد الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كآفة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الإقتصادي والمالي.