الداخلية: أمن مسلاتة تضبط شخصًا تورط في جريمة ابتزاز إلكتروني بمساعدة شقيقته

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ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن مديرية أمن مسلاتة ضبطت شخصًا تورط في جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن مواطنًا تقدم بشكوى لمديرية أمن مسلاتة بشأن واقعة التشهير بنشر صور لأحد أفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن طريق التهديد والترهيب للحصول على مبالغ مالية.

وأضافت الداخلية أنه على الفور تم تكليف قسم البحث الجنائي بالمديرية بمتابعة القضية باعتبارها جريمة تندرج وفق جرائم الابتزاز الإلكتروني؛ وتم تشكيل فريق من وحدة التحري والقبض وبالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التوصل إلى الجاني ويدعى “م ، م ،ن” وتم ضبطه، وبالاستدلال معه اعترف بهذه الجريمة بمساعدة شقيقته ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله وجاري البحث على شقيقه.

ونبهت الوزارة جميع أولياء الأمور بالانتباه لأبنائهم ومتابعتهم وتحصينهم وتوعيتهم لمثل هذه الأمور ويجب تعريفهم بهذا النوع من الجرائم لكي لا يقعوا ضحية لها.