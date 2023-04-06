سفيرة المملكة المتحدة تزور المنطقة الحرة مصراتة للتعرف على مزايا المستثمرين البريطانيين

استقبل صباح اليوم الخميس 06/04/2023 رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة مصراتة محسن السقوطري و مدير عام المنطقة الحرة بمصراتة م. أيمن الدرويش وعدد من مديري الإدارات سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، وفاروق الناجح مستشار الشؤون السياسية بالسفارة.

حيث تركز النقاش حول دعوة الشركات الأنجليزية للإستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة، وسبل التعريف بالمنطقة الحرة والمزايا والاعفاءات للمستثمر البريطاني، والتعاون بشكل أكبر مع الملحق التجاري بسفارة المملكة المتحدة ومنظمات الأعمال والوكالات الترويجية والتجارية.

كما أبدت السفيرة إعجابها بحجم الأعمال المنجزة والمشاريع المنفذة وجاهزية المنطقة الحرة بمصراتة لإستقبال المستثمرين مقارنة بزيارتها الأولى التي كانت بتاريخ يوليو 2021.