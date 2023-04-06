متى موعد عيد الفطر 2023/1444 ؟ وكم عدد أيام الإجازة في ليبيا ؟

يُعد عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في أرجاء العالم، ويُتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيام شهر رمضان للعام 2023 (الموافق 1444 هـ) 29 يومًا، إذ بدأ أول أيام الشهر الفضيل يوم الخميس 23 مارس/آذار الماضي، ويستمر لمدة 29 يومًا، بحسب الحسابات الفلكية، ليأتي بعدها عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل/نيسان 2023.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق يوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

ومن المفترض ألا تقل إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام عن 3 أيام، تبدأ من الجمعة 21 أبريل/نيسان 2023 وتستمر حتى مساء الأحد 23 من الشهر ذاته في معظم الدول العربية والإسلامية، ليعود الدوام بشكل رسمي يوم الاثنين 24 من الشهر نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الدول العربية تمنح إجازة قد تبلغ 6 أيام عمل احتفالا بهذه المناسبة الدينية.

فلكيا هذا موعد عيد الفطر المبارك

أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 35 دقيقة)، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمعهد على “فيسبوك”.

وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023م (عيد الفطر المبارك)، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م.

إجازة عيد الفطر 2023 في ليبيا

لم تعلن السلطات الليبية حتى الآن عن موعد بداية إجازة عيد الفطر حتى كتابة هذه السطور، ولكن بحسب التقويم الرسمي للأعياد ، من المتوقع أن تبدأ عطلة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان الحالي وتنتهي يوم الأحد 23 منه.

المصدر : مواقع الكترونية