بايلي: نثمن دور مصر لتقريب وجهات نظر مجلسي النواب والدولة في ليبيا

أجرى موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية مقابلة مع السفير البريطاني بالقاهرة “غاريث بايلي” حول التنسيق بين مصر وبريطانيا.

المقابلة، أوضح من خلالها “بايلي” هذا التنسيق الشامل للأمن في البلاد ومنطقة الساحل والصحراء بشكل عام وضحا بالقول: “ندرك مصلحة مصر الأساسية في ليبيا ونشيد بتسهيلها محادثات مجلسي النواب والدولة”.

وقال بايلي: “العمل الذي تقوم به مصر لتشجيع التوصل إلى اتفاق في ليبيا يتوافق بشكل عام مع عمل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وشعر بالتفاؤل بشأن احتمالات الاستقرار بعد تقارب مصر وتركيا”.