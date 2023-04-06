القبض على فتاتين تتسولان وتحتالان على المواطنين في أجدابيا

ألقت مديرية أمن أجدابيا، القبض على فتاتين تتسولان وتقومان بالاحتيال على إن إحداهما عجوز مقعدة.

وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن أجدابيا، بأن رئيس وحدة التحقيق بقسم المعلومات والتحريات العامة، أكد أن معلومات وردت إلى قسم المعلومات تفيد بتواجد متسولات من الجنسية المصرية إحداهن ترتدى زيًا أسودًا برفقة فتاة أخرى تدعي أنها مقعدة تستخدم كرسي خاص بالعجزة للنصب والاحتيال لممارسة التسول وجمع الأموال.

وعلى الفور، تم فتح محضر تحرى وتكليف أعضاء التحريات بالقسم برفقة السجانة وضبطهن، وكانت الفتاة التي تدعي بأنها مقعدة بعكاز وكيس دواء ونضارة طبية، وفقا للبيان الصادر.

وبالاستدلال معهن تبين أنها تدعى المرض وصحتها جيدة وصغيرة في عمر 35 عاماً، واعترفن بما نسب إليهن من تهم النصب والاحتيال والتسول، وفقا للبيان الصادر.

وتم تحريز المبلغ المضبوط وأدوات النصب والاحتيال وإحالة المحضر للنيابة العامة من حيث الاختصاص والتصرف.