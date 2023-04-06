مدني حارب في عملية الكرامة يكشف لـ«أخبار ليبيا24» تفاصيل تكوين الجيش وانطلاق عملية الكرامة – 1

أخبار ليبيا 24 – خاص

طرد الجيشُ الوطني الإرهاب من كافة ربوع ليبيا بشِق الأنفس، على الرغم من إمداده وتغذيته من أطراف خارجية فاعلة في المشهد الليبي، إلا أنه وعلى الرغم من مقاومة العناصر الإرهابية المتطرفة إلا أن الجيش الوطني استطاع وبهمةِ أبطاله ورجاله الأحرار دحر العدو وهزيمته، وتحقيق النصر المؤزر.

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، بطلها علي خميس محمد، مدرس في معهد شهداء امريرة سابقًا، التحقت بعملية الكرامة 16 مايو 2014، عن طريق الشعيد فتحي ميلود.

يروي علي تفاصيل التحاقه بعملية الكرامة «في ذات يوم التقيتُ بالشهيد فتحي ميلود في منزل أحد أصدقائي، بمدينة طبرق، وكان يتحدث عن عملية عسكرية بصدد الانطلاق، وعلمتُ أنه يسمح فقط بانضمام العسكريين، لذا أخبرتهُ بأنني مدني ولكنني أرغب في الانضمام، وحاولت اقناعه كثيرًا، وبالفعل تم تسجيلي»

ويسرد المواطن علي لوكالة «أخبارليبيا24» ترتيبات الانطلاق في تنفيذ العملية بالقول: بعد تسجيل اسمائنا، أخبرونا بموعد التنسيق، أذكر أننا انطلقنا صوب معسكر الرجمة في السابعة صباحًا ووصلنا إلى هناك عند الواحدة والنصف ظهرًا، حيثُ جرى تسجيل أسمائنا وإدراجها في صفوف المقاتلين بشكل رسمي، وأردف بالقول، كان المعسكر تحت قيادة كلٍ من العقيد منعم العبدلي والعقيد إبراهيم بولطيف والعقيد جواد والعقيد سالم العبدلي.

يستمر بالتحدث، في يومنا الثالث.. أبلغونا بوجود عملية نوعية، وحاجتهم لمجموعة من الشباب لتنفيذ هذه العملية، وفي تفاصيل هذه العملية النوعية هي أننا كُلفنا بالذهاب إلى منطقة الليثي للقبض على «الزهاوي» من إحدى مطاعم المدينة وهو برفقة «بوختالة»

بالفعل.. أخذنا مجموعةً من السيارات المدنية وانطلقنا صوب الوجهة، وفي طريقنا، أبلغوني : «هذه العملية خطرة جدًا، من يعيش منكم سنتلقى في معسكر الرجمة من جديد» لأنني علمنا ما مدى خطورة هذه العملية.

يستمر المواطن علي بالسرد.. ونحن متجهون إلى نقطة العملية -جاء إلينا شخصٌ مكلف بالاستطلاع والرصد، أخبرنا بأن هذه العملية نوعية خطيرة جدًا.. وأكد لنا أن التنظيمات الإرهابية يبلغ عددها ثلاثون نفرًا، بينما كنا نحن لا نتجاوز الخمسة عشر شخصًا- قال لنا.. يجبُ حسابة ودراسة هذه العملية جيدًا.. وبعد أن دار هذا الحديث بيننا، بالفعل قررنا الانسحاب والتوجه إلى معسكر الرجمة من جديد.

وفي حادثةٍ أخرى يروي المدني علي لـ«وكالة أخبار ليبيا 24» بعد فترة وحيزة.. ألقينا القبض على عدة أشخاص من غرب البلاد – ضواحي منطقة قمينس، يقودان سيارات تهرّب أسلحة نفاثة مثل «جراد وهاوزر ذخيرة ضخمة جدًا» حيثُ قبضنا عليهم وسجناهم في معسكر الرجمة، وتحفضنا على الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

يُضيف.. أول تكليف تلقته الكتيبة «309» بقيادة محمد بوسيفي والشهيد فتحي ميلود هو تكليفي أنا وعبد الرحمن الجريدي وناصر العبد ومحمد العوامي، لحراسة السجن.. إلى أن يتم النظر في القضية.

يُكمل علي.. وبعد مدة حدثت مقايضة بيننا وبين العدو لإطلاق سراح السجناء، مقابل إطلاق سراح أبنائنا، وبالفعل تمتْ المقايضة بنجاح.

يتحدث المواطن المدني علي لوكالتنا عن الأسلحة والذخائر التي كانوا يجدونها ويغنمونها عند هزيمة التنظيمات الإرهابية.. كنا نجد على الأسلحة الصغيرة والكبيرة منها، وعلى الجدران اسم «التاجوري- هيثم التاجوري».

يُكمل حديثه، لقد خضتُ أكثر من عملية نوعية، وشاركت في عدة حروبٍ مع الشهيد سالم عفاريت وبقية الشباب هناك، رابطنا في المحاور ودشنّا بوابات عبور آمنة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لقد تحلينا بالشجاعة والعزيمة، وواصلنا الليل بالنهار لتحقيق النصر المؤزر، ولم نذعن ولو للحظة واحدة لعمليات التشوية والتفجير والتدمير التي تبناها داعش، بل دخلنا المحاور من أبوابها الواسعة مثل محاور «الكاوا، بنينا، سي فرج، بوعطني، شارع البيبسي .. وغيرها الكثير»

أما فيما يتعلقُ بالمحور الغربي.. أجرينا أكثر من اجتماع حول من يترأسُ المحور، وتسلمت آنذاك الكتيبة، كتيبة «309» مجموعةً من الآليات، والشهيد فتحي ميلود كان يجري في هيكلية كاملة للكتيبة، يواصل.. لقد ناقشنا إمكانية أن يتسلم المحور الشعيد ونيس بوخمادة أو سالم بورحيل.. ولكن لم يتم هذا، وقال مُشاة بحرية في حال تقلدت الكتيبة «309» المحور فسنرابط معها وندعمها.

كان هذا الجزء الأول من قصة المدني علي، ولمعرفة بقية تفاصيل انطلاق عملية الكرامة، تابعونا في الجزء الثاني من القصة.