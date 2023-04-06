مصرف ليبيا المركزي:إنفاق حكومة الدبيبة من يناير إلى مارس بلغ 26.594 مليون دينار

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كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس أن إنفاق مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له بلغت 26.594 مليون دينار.

وأضاف المركزي في بيان الإيراد والإنفاق الفترة من 1 يناير إلى غاية 31 مارس أن قيمة المصروفات بمركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزارء بلغت 325 ألف دينار، وقيمة المصروفات للأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني 40.194 ألف دينار.

وأوضح المركزي أن قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة 801 ألف ، وبلغت قيمة المصروفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص 3.234 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات باللجنة العليا للطفولة 118 ألف دينار ، وبلغت مصروفات المركز الوطني لتطوير الاقتصادي 1.471 مليون دينار.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات المركز الوطني لدعم القرار 1.125 مليون دينار ، وبلغت مصروفات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون 1.733 مليون دينار ، وبلغت قيمة مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 2.238 مليون دينار.

ولفت المركزي إلى أن قيمة المصروفات للجهات الأمنية بلغت 282.562 مليون دينار ،وبلغت قيمة مصروفات جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 6.631 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية 638 ألف دينار

وذكر المصرف المركزي أن قيمة المصروفات بقناة ليبيا الرسمية بلغت 2.405 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بقناة ليبيا الوطنية 17.352 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بمركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية والأمنية 26.666 مليون دينار.

وأفاد أن قيمة المصروفات بمصلحة التخطيط العمراني بلغت 6.118 مليون دينار ،وبلغت قيمة المصروفات بمعهد تاجورني مالطا 10.683 مليون دينار ، وبلغت قيمة المصروفات بمفوضية المجتمع المدني 359 ألف ،وبلغت قيمة المصروفات بهيئة المشروعات العامة 2.861 مليون دينار

وأشار المركزي إلى أن مصروفات هيئة دعم وتشجيع الصحافة بلغت 5.417 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات وكالة الأنباء الليبية 2.287 مليون وبلغت قيمة المصروفات جهاز إدارة المدنية القديمة طرابلس 3.823 مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات المركز الوطني لإدارة الأزمات 500 ألف دينار ،وبلغت قيمة المصروفات الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي 150 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير الجنوب 825 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى 650 ألف دينار

ولفت المركزي إلى أن قيمة المصروفات جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية 61.646مليون دينار وبلغت قيمة المصروفات بصندوق إعمار مدينة مرزق 662 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات بمجمع القران الكريم 1.100 وبلغت قيمة المصروفات جهاز الطيران الإلكتروني 5.500 مليون دينار.

وذكر أن قيمة مصروفات صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة بلغت 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات صندوق إعمار مدنية سرت 500 ألف دينار وبلغت قيمة المصروفات المنطقه الاقتصادية مصراتة 500 ألف بإجمالي مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له 478.701مليون دينار.