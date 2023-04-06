متهماً الأمن الداخلي باختطافه.. «مادي» يشكك في اعتناق ابنه المسيحية

نفى سالم مادي عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، جميع التهم التي أقر بها نجله «السيفاو مادي» في الفيديو الذي بثه جهاز الأمن الداخلي في طرابلس عبر حسابه على “فيسبوك” بشأن اعتناقه الدين المسيحي وتخليه عن ملة الإسلام.

وشكك مادي، والد الشاب السيفاو المحجوز لدي جهاز الأمن الداخلي، في صحة فيديو اعترافات ابنه التي نشرها الجهاز اليوم الخميس.

وكان جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أعلن في وقت سابق من اليوم، عن ضبط مجموعة من الليبيين اعتنقوا الدين المسيحي وتركهم الإسلام، مع بعض الأجانب الذين ينشرون المسيحية في ليبيا.

وقال سالم مادي:” في الوقت الذي أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تعاطف وتضامن وآزر معنا باختفاء ابننا سيفاو يوم 26 مارس 2023، اتضح الآن أنه مختطف لدى جهاز الأمن الداخلي”.

وأضاف:” ما وصلنا من معلومات من خلال الفيديو تبين أن سيفاو اعتنق الديانة المسيحية وهو الرجل البالغ العاقل كامل الأهلية، وما وصلنا من أقوال في التحقيق معه اعتبرها معلومات مشكوك في صحتها”.

وتابع مادي:” اللهم أَرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه”، على حد تعبيره.

وكشف جهاز الأمن الداخلي كواليس القبض على مجموعة من الليبيين، في بيان له، قائلاً:” في ظل الانغماس في الفوضى السياسية والانقسام والتشظي الذي تشهده بلادنا، استغل بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها إلى ليبيا عن طريق بعض المنظمات والتي منها ما يعرف بمنظمة ( جماعة الله – Assemblies Of God) وهي عبارة عن مؤسسة دينية تنطوي تحتها أكثر من 13000 كنيسة منتشرة حول العالم ومقرها في أمريكا وتظم حوالي 53 مليون من المسيحيين والبروتيستان وينصب تركيزها على فئة الشباب ولديها مؤسسات تعليمية خاصة وتمتلك فروع في أسيا وأفريقيا وبعض الدول العربية وتهدف إلى نشر الديانة المسيحية”.

وأوضح الجهاز، في بيانه:” قد تبين من خلال الاستدلال مع بعض من تم ضبطهم بالخصوص أن لهذه المنظمة سالفة الذكر دوراً كبيراً في إغوائهم وبشتى الطرق لبث سمومهم الداعية إلى التنصير والخروج عن الدين الإسلامي بين أواسط الشباب الليبي”.

ولفت البيان إلى أن جهاز الأمن الداخلي كان لهم بالمرصاد وواصل العمل ليلاً ونهاراً لإحباط محاولاتهم الرامية إلى العبث بالقيم الإسلامية للمجتمع الليبي المسلم، وينادى بناء الوطن المخلصين من أعضاء الجهاز بكافة مناطق البلاد غربها وشرقها وجنوبها متسامين بمهنتهم عن أي انقسام سياسي وبعقلية وطنية واحدة من أجل الحفاظ عن الدين والوطن”.

وأشار البيان، إلى أن قوات الجهاز ألقت القبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الإسلامية واعتنقوا الدين المسيحي وبعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى جهات الاختصاص”.

وأكد البيان، أن جهاز الأمن الداخلي لن يولي أي جهد في الوقوف ضد أي محاولة لزعزعة أمن الوطن والمواطن والحفاظ عن القيم الإسلامية فيه وسوف نقف بالمرصاد لأي أجنبي يحاول المساس بالدين الإسلامي وسلامة ليبيا وأبنائها”.

واختتم البيان:” نوجه بالدعوة لكافة عائلاتنا بالوطن الحبيب لتنبيه وتوعية أبنائهم من هذا الخطر الذي يهدف إلى تغيير هويتنا الإسلامية”، على حد تعبيره.