المركزي: 26 مليار إجمالي الإيرادات من يناير إلى مارس 2023

العنوان – طرابلس

ذكر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات من يناير حتى 31 مارس 2023 بلغت 26 مليار دينار.

وأضاف المصرف المركزي في بيان نشر عبر حسابه على “فيسبوك” أن إجمالي النفقات عن نفس الفترة بلغت 18 مليار دينار.

وأكد المركزي أن الإيرادات تتمثل في مبيعات نفطية 14.3 مليار ، وإتاوات نفطية 800 مليون ، إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار ، الضرائب 97 مليون ، الجمارك 52 مليون ، الإتصالات 150 مليون ، بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون ، إيرادات أخرى 195 مليون.

وأوضح المصرف المركزي أن النفقات تمثلت في الباب الأول 13.1 مليار ، النفقات التسييرية 904 مليون ، التنمية 750 مليون ، الدعم 3.3 مليار .