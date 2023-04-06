السايح والسفير الألماني يبحثان مستجدات مسار العملية الانتخابية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولا لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء ي ديوان مجلس المفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وعبر أونماخت عن تقدير بلاده للجهود الليبية الساعية لإنجاز الانتخابات، مجددا استعداد برلين لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخا ملائما لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وثمن السفير الألماني في الوقت نفسه من جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.