تعليق مثير للغرياني حول اجتماعات طرابلس ويحذر من سقوط ليبيا

حذر مفتي ليبيا الصادق الغرياني، الخميس أنه في حالة سقوط ليبيا لن تبقى أي جهة تقف أمام الظالمين والفاسدين.

وقال الغرياني، في تصريحات تلفزيونية :”أبنائي وإخواني الذين يحملون السلاح كان لهم الفضل الكبير بعد نصر الله وتأييده لهذه الثورة المباركة، ووقوفكم وثباتكم في ليبيا نصرة لإخواننكم في فلسطين”.

وأضاف الغرياني، :”في ليبيا لازلنا نملك أمرنا، مادام السلاح في أيدي الشباب، لأنهم يملكون أمرهم”.

وألمح الغرياني حول اجتماعات طرابلس، قائلًا :” الألاعيب التي رأيناها الأسبوع الماضي ما هي إلا تحايل وخداع، بحيث يجرونا لنفس النتيجة والنهاية التي آلت لها الثورة المصرية، وغيرها من الثورات”.

وأشار الغرياني، الى أن الأمريكان والعالم الغربي والشرقي يتآمرون على الثورة الليبية، ويسلطون عليها المجرمين من حفتر وعملائهم في دول أخرى، حسب قوله .

وقال الغرياني، أنه :” لو لم يتم وأد الثورات لما استمر العدوان الصـ.ـهيـو ني الغاشم في قتل إخواننا في فلسطين”.

وأكمل الغرياني، قائلًا :” الغرض من هذا كله إذلالنا والسيطرة والحفاظ على أمن الصهاينة، وهي قضية واحدة لابد أن نعرفها ونتيقن منها”.