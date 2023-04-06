ضبط شخص بحوزته 16 قطعة حشيش وسلاح ناري في بنغازي

تمكن مركز شرطة بوعطني التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص بحوزته 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري نوع مسدس، قبل صلاة المغرب.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي، أن عملية الضبط تمت وفق الخطة المُعدة من قبل رئيس مركز شرطة بوعطني العميد خالد الترهوني لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وأضاف البيان:” أثناء قيام أعضاء المركز باستيقاف مُفاجئ قبل صلاة المغرب بمفترق المساكن تم الاشتباه بأحد الأشخاص واسيقافه، وعند طلب أوراقه الشخصية ظهرت عليه علامات الارتباك وبتفتيشه احترازياً تم العثور بحوزته على سلاح ناري نوع مسدس و16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة ونصف قرص من الأقراص المهلوسة نوع بترل”.

وتابع البيان:” تم الانتقال به إلى المركز، وبالاستدلال معه، تبين أنه يُدعى ي.ع.ر مواليد 1996 السكن مدينة طبرق واعترف بتعاطيه للمخدرات، واشترى مادة الحشيش المخدرة من منطقة السرتي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة”.