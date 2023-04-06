مالية الدبيبة تطالب الجهات ذات العلاقة ضمان وصول مرتبات أبريل لمستحقيها في الوقت المناسب

العنوان – طرابلس

طالبت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس، الجهات ذات العلاقة ضمان وصول مرتبات (أبريل) إلى مستحقيها في الوقت المناسب.

ودعت الوزارة في بيان لها مراقبات الخدمات المالية والأقسام المالية بالوحدات الإدارية كافة لإيلاء العناية والاهتمام بسرعة إنجاز وإعداد مرتبات الموظفين.

وأكدت وزارة المالية في بيانها عبر حسابها على “فيسبوك” على ضرورة ضمان وصول المرتبات في الحسابات المصرفية في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت، وزارة المالية بحكومة الوحدة، تسليم أذونات صرف مرتبات شهر أبريل 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وقالت الوزارة إنها سلّمت أذونات الصرف اليوم الخميس إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف .