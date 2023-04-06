طرابلس.. تفاصيل مثيرة في القبض على متهم بالسرقة وهذا ماحدث في السجن

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخص قام رفقة شخص أخر بارتكاب واقعة السرقة بالإكراه من أحد المواطنين ؛ وأحدهما ينتحل صفة رجل أمن.

جاء ذلك عقب البلاغ المقيد ضد مجهول بمركز شرطة حي الأندلس المتعلق بواقعة سرقة أحد المواطنين بالإكراه من قبل شخصين مجهولين الهوية ؛ ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء المكتب تمكنوا من القاء القبض على أحدهما ؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة رفقة شخص أخر ينتحل صفة رجل أمن ؛ كما أفاد بانهما يقومان ببيع المسروقات بشارع المدار بطرابلس.

واتخذت الاجراءات القانونية حياله وتم ايداعه داخل غرفة الحبس الإحتياطي ، حيث حاول الانتحار داخل الغرفة وتم اسعافه وتقديم الرعاية الطبية له ؛ وأفاد بأن سبب محاولته الإنتحار هو ندمه على ارتكابه الوقائع المذكورة ، وتمت احالته إلى مركز شرطة حي الأندلس من حيث الاختصاص ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخص الأخر.