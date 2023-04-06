هورندال: بريطانيا فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها

أخبار ليبيا 24

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إن المملكة المتحدة فخورة بشراكاتها مع مصراتة والمنطقة المحيطة بها، وفق تغريدات للسفارة البريطانية في ختام زيارة السفيرة إلى مدينة مصراتة اليوم الخميس.

وزارت السفيرة البريطانية مصراتة يومي 5 و6 أبريل الجاري، حيث التقت خلالها عميد وأعضاء المجلسين البلدي والأعيان. كما زارت المنطقة الاقتصادية الحرة في مصراتة وسوق مصراتة القديم.

وتحدثت السفيرة كارولين هورندال عن الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة في المدينة، وقالت إن مصراتة مركز اقتصادي نابض بالحياة ولديها الكثير لتقدمه.

وأشارت هورندال، إلى أن هذه الزيارة كانت فرصة مهمة للمملكة المتحدة للتواصل مع مجموعة واسعة من محاوري مصراتة وفهم أولوياتهم.

وأكدت أن المملكة المتحدة دعمت العديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مصراتة، حيث عملت للمساعدة في الاستجابة لقضايا الصحة النفسية.

وأضافت أن المملكة المتحدة وفرت أيضاً فرصاً تدريبية للنساء اللواتي يرغبن في دخول سوق الأعمال التجارية في مصراتة، مشيرة إلى أنه منذ ديسمبر 2022، جرى تدريب أكثر من 200 امرأة ليبية على مهارات الخياطة والطهي وإدارة الأعمال.

وقالت السفيرة إن المملكة المتحدة دعمت أيضا الأعمال المتعلقة بمكافحة الألغام في مصراتة، وساعدت في التخلص من أكثر من ألف متفجر من مخلفات الحرب، مما ساعد على جعل ليبيا أكثر أمانًا للجميع، معربة عن امتنانها لكرم الضيافة والترحيب الحار الذي لقيته خلال زيارة المدينة.