مديرية أمن تراغن تلقي القبض على 3 مطلوبين وتحيلهم للنيابة

ألقت مديرية أمن تراغن، القبض على 3 مطلوبين وأحالتهم للنيابة، بحسب بيان صادر عنها.

وقالت مديرية أمن تراغن، في بيان لها:” استمرار المجاهرة والتمركزات والاستيقافات الأمنية لقسم شرطة النجدة ودوريات قسم المرور والتراخيص في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن مديرية الأمن خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر”.

وأضافت المديرية، في بيانها:” كما ألقت خلال اليومين الماضيين فرقة المهام الخاصة بقسم شرطة النجدة ووحدة القبض والتحري بمركز شرطة تراغن على 3 مطلوبين على ذمة قضايا بمركز شرطة تراغن، اتخذت حيالهم الإجراءات القانونية المتبعة وأحيل أحدهم للنيابة العامة”.