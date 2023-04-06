أمن بنغازي: استيقاف أمني مفاجيء يسفر عن ضبط شخص بحوزته سلاح ناري وحشيش

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن استيقافًا أمنيًا مُفاجئًا لمركز شرطة بوعطني قبل صلاة المغرب يُسفر عن ضبط شخص بحوزته عدد 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري “مسدس”.

وأوضحت المديرية أن ضبط المتهم تم اثناء قيام أعضاء المركز باستيقاف مُفاجئ قبل صلاة المغرب بمفترق المساكن.

وأضافت المديرية أنه تم الاشتباه بأحد الاشخاص واسيقافه وعند طلب أوراقه الشخصية ظهرت عليه علامات الارتباك وبتفتيشه احترازياً تم العثور بحوزته على سلاح ناري نوع مسدس وعدد 16 قطعة من مادة الحشيش المخدرة ونصف قرص من الأقراص المهلوسة نوع بترل.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ي.ع.ر مواليد 1996 السكن مدينة طبرق واعترف بتعاطيه للمخدرات وأنه قام بشراء مادة الحشيش المخدرة من منطقة السرتي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.