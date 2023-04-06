نورلاند والكوني يبحثان الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية عبر تويتر، اليوم الخميس، سعدت بلقاء عضو المجلس الرئاسي الليبي الكونيِ، لكي أجدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي لتنظيم الانتخابات هذه السنة.

وأوضح نورلاند أنه ناقش مع الكوني كيف أن استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الجديدة سوف تجلب التركيز للمناطق المهمشة تاريخياً في ليبيا.

وأحال الرئيس الأمريكي جو بايدن، نهاية الأسبوع الماضي خططاً جديدة إلى الكونغرس مدتها عشر سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدد من البلدان التي تشهد صراعات، من بينها ليبيا.

جاء إطلاق هذه المبادرة بعد أيام من زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف إلى ليبيا ولقائها عدداً من المسؤولين.

وتهدف الخطة العشرية الأمريكية إلى منع الصراع ونشر الاستقرار، والتركيز على الجهود المحلية للحد من العنف في جنوب ليبيا كأساس لجهد طويل الأجل لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي ومستقبل مستقر.