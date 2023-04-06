من يناير إلى مارس 2023..المركزي: 269مليون دينار إجمالي مصروفات مجلس النواب

العنوان – طرابلس

كشف مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس، أن إجمالي مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له، بلغت حوالي 269.857 مليون دينار.

وأوضح المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن الفترة من يناير إلى مارس 2023 أن مصروفات ديوان مجلس النواب بلغت أكثر من 40 مليون دينار، والمجلس الأعلى للقضاء حوالي 4 مليون دينار.

وذكر المركزي أن مصروفات دار الافتاء الليبية حوالي 2 مليون دينار، والمحكمة العليا أكثر من 9 مليون، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر من 2 مليون.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة حوالي 103 ألف، والمجلس التخطيط الوطني أكثر من مليون دينار.

ولفت إلى مصروفات مجلس الثقافة العام 616 ألف، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية حوالي أكثر من 91 مليون، ومركز الرقابة الإدارية حوالي أكثر من 58 مليون دينار.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات هيئة الرقابة الإدارية- المنطقة الشرقية بلغت حوالي أكثر من 8 مليون، وديوان المحاسبة أكثر من 24 مليون دينار، وديوان المحاسبة المنطقة الشرقية أكثر من 11 مليون دينار، وهيئة صياغة الدستور حوالي صفر.

وبين المركزي أن مصروفات المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (الخارجي) بلغت حوالي 2 مليون، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة (المحلي) حوالي 997 ألف.

وأشار إلى أن مصروفات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أكثر من مليون دينار، ومجلس الأمن الوطني صفر، ومجلس الأمن القومي أكثر من 8 مليون، وكلية العلوم الشرعية الإفتاء حوالي 41 ألف دينار.