السايح يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا مستجدات العملية الانتخابية

طرابلس 6 أبريل 2023 م (وال) – بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ” عماد السايح” اليوم الخميس مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ” ميكائيل أونمخت ” جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي.

واستعرض اللقاء حسب صفحة المفوضية العليا للانتخابات آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيمها و المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.

و عبر السفير الألماني خلال اللقاء عن تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات، مجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

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