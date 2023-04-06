“المنفي” يبحث مع رئيس حزب العدالة والبناء التطورات السياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الخميس، رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تمحور حول التطورات السياسية الأخيرة، وأهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة.

وكان المنفي، عقد اجتماع أمس الخميس، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة فريق أول ركن محمد الحداد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إنه تم خلال اللقاء مناقشة الوضع العسكري بشكل عام وسير العمل في نطاق المناطق العسكرية.

كما تطرق الاجتماع إلى برامج التنسيق بين الوحدات العسكرية وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات.

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