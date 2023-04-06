اقعيم والساعدي يفتتحان مبنى قسم الشرطة النسائية في بنغازي

الوطن| رصد

افتتح وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فرج اقعيم ومدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي، المقر الجديد لقسم الشرطة النسائية بالمديرية في منطقة الهواري.

وأشاد اقعيم بدور المرأة في المؤسسة الأمنية والجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، داعيًا مُنتسبات الشُرطة النسائية لتكثيف جهودهنّ في مُساندة عمل رجال الأمن ومراكز الشُرطة والأجهزة الأمنية، خاصةً بعد دعم الوكيل للقسم بعددٍ من المركبات واستحداث مبنى خاص بالشرطة النسائية داخل مُديرية أمن بنغازي.

وتفقد اقعيم والساعدي القسم، واطلعا على محتوياته وتجهيزاته، حيث أكد اقعيم دعم للقسم والعمل على توفير احتياجاته ومتطلباته.